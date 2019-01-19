酒醉大鬧尾牙對警烙英文 上銬後變這樣…

2019-01-19 08:57

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市小港區某家海產店，好意邀請已離職的陳姓男子，返店參加尾牙聚餐，沒想到他酒醉後大吵大鬧，還打電話報案聲稱被毆打，員警到場，他竟烙英語罵員警，更誣賴員警開槍射他，最後因推擠員警，被員警壓制，當場上銬，依妨礙公務罪嫌移送法辦。

37歲陳姓男子早有妨礙公務及傷害前科，警方於1月17日晚間8點53分獲報，趕到小港區宏平路海產店，陳男滿身酒氣、胡言亂語，不聽員警勸告，開始責怪警方並拉扯。

陳男孩烙英語說「right now」、「come on」、「You know man」、「What's your name」，並對員警大聲咆哮、怒吼，誣指警方開槍打他，罵員警是垃圾，最後推擠員警，被壓制在地，上銬帶回派出所。

借酒裝瘋的陳男發現事態不妙，連忙降低聲量、收斂情緒，不斷喊都是誤會，還聲稱有憂鬱症，需要就醫。警方先將陳男送醫治療，再帶往拘留所。隔天酒醒後，陳男聲稱已忘記案發經過，但警方仍依法偵辦。

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