年輕人包圍地檢不願離去....台南警局長曝感人內幕

2019-01-19 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕台南虐殺女童案爆發後，約400人於前天凌晨包圍台南地檢署，當時第4分局交通組長郭榮木違抗長官要求勿與民眾起衝突，高聲回嗆直播民眾：「警方看到飆車亂按喇叭不該取締嗎？」事後郭榮木獲得記功表揚。台南市警局長黃宗仁表示，警察不會容許有心人士假借正義，故意破壞秩序，另外他也分享當時幾位年輕人不願離去的感動故事。

黃宗仁17日在臉書粉專《阿仁局長室》上表示，小孩都是他們的心肝寶貝，疼愛都來不及了，竟被活活凌虐致死，真可惡令人痛心又痛恨，同樣身為爸爸的他，也很不捨與憤怒，感謝南警第5分局在最快的時間內破案，看到這4名殺嬰惡徒，經檢察官及法院收押，真是大快人心，南警同仁的辛勞及社會大眾的期待與關心沒有白費。

對於此次虐童案引起社會大眾空前的憤怒，黃宗仁說，顯示社會是不冷漠的，大多數人心存正義，南警會盡全力捍衛無助幼兒的安全，更使大眾期待的正義得到落實，但是警察也不會容許有心人士假借正義，故意破壞秩序，妨害市民安寧及安全，警察絕對會嚴正執法。

另外，黃宗仁也透露當時一個小故事，17日凌晨嫌疑人被送到看守所收押後，警察及民眾都已散去，仍發現有7、8名年輕人堅持停留在地檢署前，向前了解後，才知道他們是小妹妹生父的朋友，他們在關廟的建醮活動都抱過、哄過剛出生不久的小妹妹，非常不捨，因此不願離去，雖然他們收入不多，卻願意籌措棺材費，讓小妹妹安眠，讓黃宗仁感動不已。

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