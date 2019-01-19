為了一個水桶！親姐妹互毆 4司法官還得陪她們偵審

2019-01-19 06:15

［記者張議晨／宜蘭報導］同住屋簷下，姊妹卻鬩牆！一對廖姓姊妹因一只不到百元的水桶，在家中浴室門口大打出手，兩人臉部、手部掛彩，互告對方傷害，即使法官勸說，兩人仍不願和解，宜蘭地方法院各判拘役30天，可易科罰金；為了兩人吵架，從警訊到法院判決，除了警察，還有4名司法官偵審，法界人士批評，小事鬧上法庭，浪費司法資源。

廖姓姊妹分別為33歲、30歲，兩人與母親同住在一起；判決書指出，去年7月14日下午5時許，妹妹返家見房內的籃子、水桶不見蹤影，懷疑是姊姊拿去用，當面質問姊姊，引起姊姊不滿，將水桶丟於浴室地板，造成兩人口角衝突。

妹妹指控，姊姊丟掉水桶後，她要進浴室拿取，未料被姊姊擋在門外，姐姐還動手推人，她為了防衛才動手揮拳。

但姊姊反控是妹妹先動手，兩人在浴室外大打出手。事後，兩人前後赴醫院驗傷，廖姊左臉部、頸部有多處擦挫傷，廖妹臉頰、左耳、右上臂等，則有多處瘀青及挫傷。

姊妹倆不甘對方動手，持驗傷單互告傷害，並堅持不和解，檢察官只能依傷害罪起訴兩人；地院為此案召開合議庭由3名法官審理，兩人雖坦承爭執，但辯稱是對方先動手，出於防衛才還手。

據了解，地院召開準備程序庭時，法官見姊妹倆住在一起，又是彼此至親，盼兩人念在姊妹情份和解，不要為此撕破臉；但雙方不願退讓，廖姊認為「我為什麼要讓她」，法官勸說無功而返。

地院合議庭認為，兩人因細故發生爭執，竟不思克制情緒並以理性處事，就動手推拉、毆打，造成對方多處傷害，且犯後均否認犯行，各判拘役30天，如易科罰金，每日以1000元折算，全案仍可上訴。

這對姊妹打架、互告對方傷害，從警訊、偵查庭到法院合議庭，除了警察，還出動4名司法官，兩人住在同一屋簷，雙方傳票還由母親代收交付。

「退一步海闊天空。」宜蘭地院表示，法律是「法、理、情」，但站在維護親情立場，院方仍希望雙方可互相退讓，也可避免浪費司法資源。

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