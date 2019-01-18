男在公寓開製毒工廠被抄 瞎掰做「有機肥」

2019-01-18 23:23

〔記者王捷／台南報導〕台南警方17日上午率隊攻堅製毒工廠，逮捕國中畢業、無師自通的陳姓男子，他被逮後堅稱「吸毒不製毒」，毒品半成品都是「植物有機肥料」，一開始不想向警方坦白，是擔心「黑心肥」曝光，因為他都向消費者誆他做的肥料都是「有機肥」其實都是「化學肥」，當然他也不會吸食「肥料」，但施肥後的植物都綠油油，還曾想架設網站賣「肥料」。但警方在400多公斤的半成品中粗篩出毒品反應，因此將他依毒品罪嫌移送法辦。

44歲的陳男只有國中畢業，卻自學製毒，在各地取得安毒原料後，將公寓改造成製毒工廠，全天候製作K毒，但過程會產生塑膠臭味，很快就被人檢舉，警方得知線報後，經過數月調查，確定製毒工廠的存在。

17日上午，警方見時機成熟，率隊攻堅製毒工廠，幾公克的安毒，還有5公斤多的K毒，還有另外25種化學藥品試劑一共400多公斤，因為查扣的半成品和原料數量龐大，光是逐一盤點採樣、鑑定原料屬性，就花了半天多。

但是陳男與同夥落網後，堅稱他只有吸毒沒有製毒，並要等律師到場才願意製作筆錄，後來因為找不到律師，陳男只好配合向警方供稱，那些警方口中的「半成品」才不是毒品，他也很擔心被誤會，所以才會說要等律師到場才製作筆錄。

陳男辯稱，半成品都是化學肥料，但他都誆消費者肥料是「有機肥」，其實都是化學合成，他擔心「黑心肥」曝光一開始才不配合。不過，警方在半成品中發現有毒品反應，訊後將他移送法辦。

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