不舒服！從警10年最難「下手」案子 全因毒品旁這個「圈」

2019-01-18 23:33

〔記者王捷／台南報導〕巡佐蘇敬修發現顏姓男子凌晨坐在機車上抽菸，行跡可疑，上前盤查，在顏男打開包包拿證件時，他瞥見一包毒品，卻是他從警10多年以來最難「下手」取締的毒品案，因為毒品旁放了用來套生殖器的情趣用品「羊眼圈」，讓他覺得不舒服，回去還狂洗手！

40歲的顏男沒有前科，18日凌晨他從一間平價飯店出來，坐在機車上抽菸，蘇敬修見他將菸頭微微上揚，看出這是吸毒嫌犯擔心菸內毒品粉末會掉出來，才有的抽菸方式，於是上前盤查。

顏男很緊張，要打開隨身包包拿證件時，蘇進修就看到一包白色粉末，喝斥顏男將包包打開，結果一打開就發現怪怪的，顏男坦承白色粉末是安毒，不過問到毒品旁的「塑膠圈」是什麼，顏男卻支支吾吾。

在蘇敬修追問下，顏男才說出塑膠圈其實是「羊眼圈」，功用是套在龜頭上助「性」用，他更跪下來哭著說，願意交出毒品，求警方放一馬，因為擔心母親知道他吸毒。蘇男接過顏男拿給他的毒品後，腦中畫面停格在毒品放在「羊眼圈」旁，感覺不舒服，將顏男帶回警所後狂洗手，訊後將他移送法辦。

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