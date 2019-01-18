1/18 今彩539頭獎開出2注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-01-18 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月18日）開獎的第108000016期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由桃園市龍潭區烏樹林村中豐路612號1樓的「花開彩券行」及高雄市左營區崇德路270號1樓的「欣樂欣彩券行」開出；第108000006期大樂透、第108000016期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000006期大樂透中獎號碼為「04、05、10、30、39、45，特別號：14」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得195萬6013元；參獎共45注中獎，每注可得4萬6810元；肆獎共112注中獎，每注可得1萬2090元；伍獎共1873注中獎，每注可得2000元；陸獎共2747注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7818注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5282注中獎，每注可得400元。

第108000006期49樂合彩中獎號碼為「04、05、10、30、39、45」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共100注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2857注中獎，每注可得1250元。

第108000016期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、07、10、11、12、13、16、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共352注中獎，每注可得500元；肆獎共3776注中獎，每注可得100元。

第108000016期今彩539中獎號碼為「04、08、18、38、39」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共166注中獎，每注可得2萬元；參獎共5922注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5258注中獎，每注可得50元。

第108000016期39樂合彩中獎號碼為「12、18、22、24、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共96注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5003注中獎，每注可得1125元。

第108000016期3星彩中獎號碼為「724」，正彩共62注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000016期4星彩中獎號碼為「9989」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/