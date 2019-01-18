4月大女嬰送托嬰中心才3天 竟全身發紫猝死

2019-01-18 22:47

首次上稿 21:25

更新時間 22:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕虐童案頻傳，彰化今天（18日）又驚傳嬰兒猝死事件，一名4月大王姓女嬰因家人臨時住院，本月7日被送到員林市一家托嬰中心照顧，第3天卻突然全身發紫，沒有心跳，緊急送醫後仍告不治，家屬質疑女嬰死因，一度向托嬰中心要監視器畫面卻遭拒，因而擔心女嬰是否受虐。彰化地檢署表示，女嬰無明顯外傷，家屬也已透過監視畫面觀看照顧過程，驗屍報告要等到農曆年節後才能出爐。

根據了解，這名女嬰平日白天由女嬰阿嬤照顧，因阿嬤患有眼疾，近日需要開刀住院，本月7日，家人將女嬰送往這家標榜有全程24小時監視，提供網路視訊讓家長隨時觀察寶寶狀況服務的托嬰中心，進行日間照顧，晚上再接回家。

9日上午7點半，女嬰媽媽一如往常將她送到托嬰中心照顧，未料不到1小時，就接到托嬰中心緊急來電通知說，「女嬰沒有呼吸心跳了」，救護車獲報，一路對女嬰進行心肺復甦術，轉送彰化基督教醫院急救，仍回天乏術。

對此，托嬰中心員工稱負責人不在，無法回應。員林派出所警方則說，獲報後立即報同檢方相驗。檢方指出，初步相驗結果，並無外力造成的傷勢，女嬰肺部有水腫、心肌異常，懷疑心肌炎，不過窒息、溢奶也會導致肺水腫，已解剖進行釐清。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛說，女嬰猝死當天，檢察官就偕法醫相驗，並在14日解剖，同時命警取回托嬰中心監視畫面檔案，播放給家屬以了解照顧過程，查明有無受虐情形，並訊問保母照顧過程，經相驗與解剖檢視，女嬰並無明顯外傷，惟女嬰於案發前一晚有鼻子不順等情況，為求慎重，已於解剖後採集檢體送驗，依流程，報告需至農曆新年過後才會出來，家屬亦表示等待解剖結果，目前暫不提告。

彰化縣社會處副處長陳素貞說，第一時間有接獲通報，院方指出是老師換尿布時發現女嬰心跳薄弱，實施CPR並送醫，派員初步了解，女嬰無明顯外傷，也未發現不當對待，而托嬰中心由4位保母照顧20位嬰兒也符合比例，過去也無不良紀錄，目前待解剖釐清死因。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/