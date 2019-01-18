愛上直播主姐姐 17歲高中生30萬存款被騙光

2019-01-18 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名高中生迷上20多歲洪姓《17直播》直播主，兩人私下交換LINE帳號聊天，並以「老公」、「老婆」互稱。洪女編理由騙少年匯款和打賞，前後共計騙走30多萬元。少年母親發現後，氣得告洪女和《17直播》平台負責人呂女詐欺，北檢考量洪女已全額賠償並認罪，也與家長達成和解，遂不起訴；而全案屬於洪女個人行為，與《17直播》無關，也不起訴呂女。

根據《蘋果》報導，洪女常告訴少年，只要業績達標就能陪他出門玩，藉此誘導少年買點數禮物送洪；洪還以母親需要醫療費、弟弟要繳學費為由，請少年提供金援。

短短2個月，少年把母親供他使用的30多萬存款花光光，母親發現後質問錢的去向，才知道全都被洪女拿走了；少年母親認為洪女利用未成年孩子的清純善良進行詐騙，加上《17直播》平台未做好把關，告洪女和平台負責人呂女詐欺。

洪女坦承醫療費等理由都是捏造的，但也相當後悔，並將30多萬元返還少年母親，雙方達成和解。檢方認為洪無前科且認罪，並做了賠償，雖涉嫌詐欺但給予洪女職權不起訴處分，希望她好好改過自新。

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