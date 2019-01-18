111刀弒父死囚陳昱安自盡亡 家人拒絕和他有瓜葛

2019-01-18 20:32

〔記者吳政峰／台北報導〕新北男子陳昱安殘殺父親111刀致死，被判死確定，至今關押9年，18日凌晨在台北看守所自盡，其母不但拒絕領回遺體，還提告剝奪他的繼承權，擺明就是要和他斷絕所有關係。

2010年間，陳昱安不滿父親要他工作又不分祖產，持刀狠捅老父，並刻意旋轉刀鋒90度，把胃、大腸、小腸挖出體外，惟見刀柄斷了老父仍活著，竟再抄另一把刀猛剁腳與脖子，手法兇殘，連其母都不敢置信。惟陳昱安雖殺害父親，但法律上的繼承權卻未被明確剝奪，其他繼承人只好於隔年向新北地院民事庭提出「請求確認繼承權不存在」，心死切割意味濃厚。

陳母與兩名弟弟均為繼承人，發現陳在行兇前就擬好犯罪計畫書，還事前演練殺人過程，屬於預謀殺人而非一時失控行兇，據此於2011年間提告剝奪其繼承權。

陳昱安承認行兇，未做任何答辯，新北地院則認為他確實殺害父親，依「民法」第1145條第1款，殺害被繼承人即喪失繼承權的規定，判決陳母勝訴，確認除去陳的繼承權。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/