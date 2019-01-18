北所死囚自殺身亡 同房舍友伴屍睡一夜

2019-01-18 20:06

〔記者吳政峰／台北報導〕新北男子陳昱安殘殺父111刀致死，判死定讞，拘禁至今9年未伏法，18日凌晨用橡皮筋自縊身亡，同房舍友渾然不知，伴屍睡了一整夜，直到早上點名時才發現陳沒了氣息，陳的家屬得知死訊，不願出面處理後事，因此在新北地檢署檢察官相驗認無他殺嫌疑後，把遺體發交給台北看守所，擇日火化。

2010年間，宅在家不事生產的陳昱安不滿父親不分祖產，還逼他出門工作，因而心生怨懟，6分鐘內持兩把利刃猛捅爸爸111刀，肚破腸流當場身亡，而他也隨即被依殺害直系親屬罪羈押，2013年判死確定，但遲未執行，待在台北看守所已9個年頭。

北所通知家屬死訊，惟家屬對死因無意見也不願處理後事，因此新北檢確認無他殺嫌疑後，請北所處理遺體，預計近日就會火化遺體。

法務部表示，將請各監所人員加強管理與注意，避免類似事件再發生。目前仍有41名死囚待執行槍決。

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