羊肉爐名店控警盤查擾民 警：是民眾被吵到一直檢舉

2019-01-18 19:09

［記者陳恩惠／台北報導］台北市大同區著名的延三夜市中，有家羊肉爐吃到飽的名店，昨天深夜遭台北市警大同分局會同市府消防、環保等單位執行「聯合稽查」，用餐的12位顧客遭警方逐一盤查並要求出示身分證，黃姓業者認為自己非八大業者，警方為何如此頻繁盤查，根本就是擾民！警方說明，店家遭民眾檢舉「妨害安寧」多達50次，才會依法和相關單位進行「聯合稽查」。

警方說明，跟據報案紀錄，去年這間位於延平北路3段「老殿羊肉爐」，店家遭民眾檢舉「妨害安寧」47次，於是在去年11月15日晚間，依據台北市政府警察局加強查處噪音執行計畫，與環保局、衛生局、商業處、建管處、消防局辦理聯合稽查，當時因這店家違反廢棄物清理法，遭環保局開罰。

警方又說，自今年元旦開始，這家羊肉爐名店半個月來又被民眾檢舉3次「妨害安寧」，昨天晚間10時第二次聯合消防局、衛生局等單位，再度發動聯合稽查，在聯合檢查的現場，警方依據「警察職權行使法」進行民眾身分的盤查。

大同分局強調，為提供轄內民眾良好生活品質，小吃店、卡拉OK等店家，應控管現場客人聲量，避免製造噪音而影響他人生活品質。

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