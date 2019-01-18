女兒找不到父母報失蹤 1年後警方找到人真相超單純

2019-01-18 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕台東警方日前在台9線425公里處，攔查一台超速自小客車，在調查過車上夫妻二人的身分後，才發現這兩人竟是失蹤人口。經了解後才發現，原來是他們的女兒經常連絡不到父母，便將他們通報為失蹤人口。

根據《ETtoday新聞雲》報導，台東縣警局大武分局日前執行巡邏勤務時，在台9線425公里處南下車道，發現一輛超速小客車，並將其攔下盤查，才發現駕駛林男及其妻子羅女，在1年多前遭女兒通報為失蹤人口。

林男表示，他與妻子退休已久，故在台灣四處旅遊，過著閒雲野鶴的日子，不常回家。且林男及羅女1年多前手機故障，女兒也換了手機號碼，故兩方不再連絡。也因女兒已出嫁，夫妻二人認為不要再多打擾，故鮮少去找女兒。直到此次被警方通知，才知道女兒將自己及妻子通報為失蹤人口。

警方表示，這是第一次遇過鮮少聯繫而被通報為失蹤人口。也呼籲民眾，若長久無法與家人取得聯繫，便應及早向警方報案，以便離人早日歸來；而長時在外的旅人，也應向家人報平安，以免令家人多了一份煩心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/