111刀弒父死刑犯 在看守所自殺身亡

2019-01-18 18:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕因弒父遭判死刑定讞的男受刑人陳昱安，今天上午被發現在台北看守所自縊身亡，所方人員發現後，緊急通報請所內醫師急救，但搶救仍不治，台北看守所將於晚間7點30分說明相關案情。

北所表示，陳男在半夜睡覺時，以橡皮筋繩自縊，所方人員今早點名時，發現異狀，第一時間已請所內醫師急救，但為時已晚，陳男已缺氧窒息而死。

據了解，陳男在2010年時，因常向父母要錢花用，被父親趕出家門後，竟持刀埋伏突襲，狂刺111刀殺害父親，案發後於2013年被判處死刑定讞，關進台北看守所期間都無異狀，也未留下遺書，家屬因他殺父對他都不諒解、不願接受他，北所已報請檢察官相驗遺體，檢方下午相驗後出排除他殺嫌疑，監視器也拍到陳男自縊過程，之後家屬若不願領回遺體，北所將協助辦理後事。

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