網友遭愛國同心會毆打提告 竟見警察親切喊會長「大哥」…

2019-01-18 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕國際知名新聞媒體「半島電視台」最近在重播他們去年9月臥底台灣親中團體、揭露內幕的短片，重新在PTT上掀起了一波熱烈討論。一名曾經遭愛國同心會成員毆打的網友，搭上話題貼文爆料，他數年前無辜被打後，向警方報案的過程，其他網友看完後質疑，「警察都這種態度，難怪他們敢這麼囂張」。

網友likem5在PTT上發文說，2016年某日，他在西門町行經愛國同心會與台獨團體的集會附近時，莫名其妙被愛國同心會一名成員以棍棒威嚇，網友向對方表達不滿後，竟被對方認為是台獨分子，遭到毆打，直到警方前來關切，愛國同心會的成員才停手。

警方前來關心之後，這名網友立即向警方表示他遭到襲擊，希望能尋求協助，沒想到警察回應的態度相當「不爽」，要網友先驗傷再說，「不要妨礙他們工作」，網友聞言就到離西門町不遠的和平醫院驗傷，之後才回到警局要求提告。

不久之後，愛國同心會的會長周慶峻出現在警局，警察們看到周慶峻後，「還很親切說，周大哥您來了啊，就是這位年輕人啦，說要告你」。雙方在一陣爭執後，網友退讓說，他可以不提告，但是愛國同心會應給予他醫藥費賠償，並讓動手的人向他道歉，愛國同心會人士聞言很快就掏出皮夾，從一大疊藍色鈔票當中抽出一張，由周慶峻代表出手打人的人們道歉。

最後在做和解筆錄時，這名網友向周慶峻說，「我知道你們都有表達意見的權利及自由…」，話還沒說完，就被一旁的警察不耐煩地打斷，要網友「別說了，而且每個人的權利和自由都不一樣」，讓網友不解地想，這好像是他第一次聽到自由還有不一樣的？

其他網友看完後紛紛說，「這警察沒有收錢嗎？」、「好扯」、「警察這是助紂為虐吧」、「誇張的警察」、「警察都這種態度，難怪他們敢這麼囂張」，爆料的網友也在文末附上當初的驗傷報告佐證。

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