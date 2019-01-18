4月大女嬰送托嬰中心發紫猝死 業者拒提供監視畫面

2019-01-18 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕彰化一名4月大女嬰被送往托嬰中心照顧3天後，竟全身發紫猝死，送醫前已無呼吸心跳、回天乏術，讓女嬰家屬十分悲痛；更讓家屬氣憤的是，托嬰中心堅持不肯出示當日監視畫面給家屬，讓死因至今成謎。儘管女嬰已驗屍並解剖，但報告仍要等到農曆年後才會出爐，也讓家屬氣憤無法接受。

綜合媒體報導，4月大女嬰平常由阿嬤照顧，近日阿嬤眼睛動手術，本月7日將女嬰送到員林市、自稱有「政府立案合格保母」的托嬰中心照顧，豈知3天後，女嬰在上週三（9日）上午在托嬰中心突然沒有呼吸心跳，沒多久更全身發紫，儘管送醫過程中，救護人員持續幫女嬰CPR，送往彰化市醫院，但最後仍回天乏術。

對此，家屬投訴媒體說，這間托嬰中心標榜「24小時全程監視系統」，還提供網路視訊讓家長安心，但家屬要求中心提供當日監視畫面時卻被拒絕，讓他們懷疑此案恐有隱情。不過，根據彰化檢方初步相驗結果，女嬰身上並無外傷，肺部有水腫、心肌異常情形，此外，女嬰生前疑有鼻塞、感冒症狀，不排除是嬰兒猝死症候群，但家屬否認女嬰感冒。

目前詳情還待報告出爐，檢方也已查扣相關監視畫面。對於媒體今天登門採訪女嬰死因，托嬰中心工作人員則以負責人不在為由，表示無法回應。

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