涉竄改「素沙茶醬」效期 黑心業者5萬交保

2019-01-18 17:57

〔記者謝介裕／南投報導〕違法竄改有效期限日期的黑心食品案又一樁！

南投縣草屯鎮某1家商行遭人檢舉，涉嫌以偷改有效期限日期的手法，將過期商品售予下游廠商，南投地檢署立刻指揮南投縣衛生局及警方深入調查，當場查扣過期素沙茶醬23罐，以及打印機、松香水等犯案工具，今訊後，檢方依食品安全衛生管理法及刑法偽造文書、詐欺等罪嫌，諭令陳姓女業者5萬元交保候傳。

據調查，涉案的陳女係商行負責人的女兒，擔任該公司會計及負責進出貨事宜，陳女發現有一批「素沙茶醬」，總共44罐，有效日期於去年9月22日到期後，非但未予以銷毀，反而還以松香水擦抹去除原先有效日期的標示，再貼上偽造之有效期限貼紙（2021年5月3日），比原先有效期限多出2餘年，藉此達到出售過期商品的目的。

南投地檢署17日接獲南投縣衛生局通報後，主任檢察官吳怡盈及檢察官張姿倩2人，便指揮警政署保安警察第7總隊第3大隊前往業者公司及住家進行搜索，除了查扣松香水、打印機等工具以外，當場也就「素沙茶醬」進出貨資料進行過濾、比對，結果發現短少21罐，陳女則坦承已銷售到市面，可能早已被民眾吃下肚了，對於自己心存僥倖犯錯、觸法，也十分懊悔，希望司法予其改過自新的機會。

檢方表示，盤商偽造調味品有效期限後出售，不但欺騙下游餐食供應商，更可能危害民眾健康，並賠上自身商譽，可說是得不償失，該案便是最佳例證，值得業者引以為鑑，同時檢方與衛生單位也會持續積極查緝食藥犯罪，杜絕違法食藥流入坊間，共同善盡維護民眾健康之職責。

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