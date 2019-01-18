英魂永存！中市消防局悼祭4殉職消防員與義消

2019-01-18 21:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕英魂永存！台中市消防局昨天於忠烈祠，悼祭4名殉職的消防員與義消，分別是警消陳俊宏、義消分隊長郭寬雄、義消傅家森與警消李啟榮，除了陳俊宏入祀雲林縣忠烈祠，家屬未到之外，另3人遺孀家屬都到現場觀禮，消防局長曾進財並致贈慰問金給家屬，場面莊嚴肅穆。

追思與悼祭儀式，由局長曾進財主持，選在1月18日追思，主因是在1月19日消防節之前，能先悼祭殉職的消防英魂，其中，生前任職勤工分隊的警消（當年警察與消防尚未分離）陳俊宏，是1994年3月15日於台中市夏威夷按摩院火警中救人殉職，他入祭雲林縣忠烈祠，紀念銅像則豎立於南區崇倫公園內，原任中市義消分隊副分隊長郭寬雄，是在1983年6月25日於中市中英大樓火警時救人殉職。

原任職黎明分隊的義消小隊長傅家森，是2008年11月30日於南屯區文山垃圾掩埋場土石崩塌，搜救時掉落坑洞殉職，中市特三號道路一座橋樑，以他名字命名為「家森橋」，表彰紀念其救人義舉；原中市太平分隊警消小隊長李啟榮，則是在2001年7月30日，桃芝颱風侵襲時，於太平區頭汴溪救人罹難殉職。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/