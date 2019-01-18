嫩女命理師倒追老里長 1年變寡婦討到800萬遺產

2019-01-18 17:32

〔記者溫于德／台北報導〕嫩女命理師陳泓仰為老里長陳文生算命，不算沒事、一算卻算出對方是「真命天子」，排除萬難交往後結婚；但陳男婚後1年過世，他的3名子女對陳女提起婚姻無效訴訟，陳女遭判敗訴。至於陳女認為丈夫生前承諾要送她一棟價值800萬元房屋部分，也向3名子女提起「交付贈與物」民事訴訟；案經台北地院審，今全額判賠，可上訴。

連任5屆里長的陳文生有過2段婚姻，育有2女1子；2014年里長選舉前，61歲的陳文生為競選連任找24歲的陳泓仰算命；陳女算出陳男是她「60年難得一見的有緣人」，決定交往。

但視陳泓仰為掌上明知的陳母，反對女兒與陳文生在一起，擔憂「女兒怎麼可能玩得過他（指陳文生）」，同時無法接受老女婿，接連祭出5大拆散招式，包括向總統告御狀、向市府陳情、報警、發黑函、提妨害自由刑事告訴等，仍無法阻擋兩人相愛。

2015年3月25日，陳泓仰與陳文生登記結婚，豈知陳男隔年過世，接連引發2件民事官司。

先有結果的是陳文生3名子女對陳泓仰提告確認婚姻無效官司。3名子女認為，父親結婚證書上雖有姑姑（陳男胞妹）與鄰長2名見證人用印，但2人事後均否認親自用印或授權蓋章，因此婚姻已違反民法「結婚須有2位以上證人」規定，應無效；但陳泓仰辯稱，小姑確實有用印，是後來對她有極深誤解才作出不實證述，鄰長則因是小姑友人，才作出不實陳述，該案法官審理後認定婚姻欠缺見證人，去年6月21日判決婚姻無效。

至於本案，陳泓仰主張，陳文生在世時曾承諾送她一棟價值800萬元房屋，因此向丈夫3名子女請求給付。

但3名子女透過律師辯稱，前案之所以會判父親和陳泓仰的婚姻無效，主要理由就是缺少2名見證人，因此對於陳女提出的父親贈與契約也存疑；但陳女律師說，婚姻訴訟現已提起上訴，且與本案無關。

3子女日前也對外表示，即便法官判應賠償陳泓仰800萬元，也無錢可給，「因為錢早在父親生前被陳女花光。」

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