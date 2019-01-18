草屯驚傳墜樓意外 婦人重傷送醫搶救

2019-01-18 17:20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮中正路的1棟公寓大樓，下午1時許發生民眾墜樓意外，非大樓住戶的現年41歲洪姓婦人，被發現墜落在1、2樓間的遮雨棚上，嚴重出血，一度失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復生命跡象，仍未脫險，警方調閱大樓監視器發現洪女是尾隨大樓住戶進入有感應管制的電梯到10樓，至於墜樓原因還要進一步調查。

警方調查，下午1時40分許，不少大樓住戶被轟隆的巨響嚇了一跳，外出察看，發現1名婦人躺在1、2樓間的遮雨棚上，被撞凹一個洞，鋼樑也扭曲變形，趕緊通報警消救人。

草屯消防分隊到場發現婦人無呼吸心跳，在救護車上持續進行CPR後恢復生命跡象，送往佑民醫院急救，婦人頭部出血、右手、右腳骨折、骨盆腔斷裂，緊急轉彰化基督教醫院，仍未脫險。

警方查對身分發現41歲洪姓婦人並非大樓住戶，調閱大樓監視器，發現洪婦是趁住戶不注意，尾隨進入需要磁卡管控的電梯，搭乘電梯上樓，在8樓陽台發現婦人的鞋印及疑似用來攀爬的塑膠椅，研判是墜落處。

警方也聯絡家屬到場，家人指稱洪女平時精神況不佳，今天中午獨自外出，沒想到會發生意外，只盼她能脫險。

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