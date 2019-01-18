售屋隱瞞海砂屋 賣家辯「忘了」

2019-01-18 16:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市70多歲李姓老翁明知房屋氯離子超標，卻在買賣現況「建物是否作過氯離子檢測」欄位處，勾選「否」，將房子以1750萬元賣給林姓屋主，事後林男想轉賣脫手，卻被詢價買家告知社區有海砂屋疑慮，林男連忙去做檢測，才得知被騙，新北地檢署今依詐欺取財罪嫌起訴李翁。

起訴指出，李翁委託黃姓房屋仲介賣掉他在新北市的房子，因黃姓仲介曾賣過同個社區的房子，知道社區有海砂屋疑慮，李翁於是委請仲介做檢測，證明房屋確實氯離子超標，市價將大幅滑落，仲介公司因此與李翁終止委任關係。

2015年11月，李翁將房屋重新粉刷，委託另一家房仲幫忙賣屋，林男看屋時，李翁聲稱屋況良好，並在房地產賣賣標的現況說明書「建物是否作過氯離子檢測」欄位處，勾選「否」，林男因此以1750萬元買下，事後林男想再轉賣，卻被前來看屋的買家告知，社區疑是海砂屋，林男檢測後發現確實買到海砂屋，要求李翁買回，最後協調未果，憤而對李翁提告。

庭訊時，李翁辯稱「忘了房子有沒有做過氯離子檢測」，但黃姓房仲證稱，曾告知李翁房屋氯離子超標，並出示SGS試驗報告，檢方因此不採信其辯詞，今將他起訴。

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