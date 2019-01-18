3笨煞闖民代辦公室主任住處 竟丟下同伴落跑

2019-01-18 16:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕前立委黃志雄及新北市議員洪佳君辦公室黃姓女主任住家遭3煞入侵，闖入透天厝搜刮，未料鄧姓、潘姓 2嫌入內被黃女母親撞見，直呼「別亂來」後，2嫌嚇得奪門而出，老母親連忙報警，警網到場逮獲來不及逃逸的許嫌，許嫌因不滿2同夥沒有義氣烙跑，氣得供出他們下落，警方在三峽逮獲鄧姓、潘姓嫌犯，更查出鄧嫌去年才因被通緝在土城衝撞警車拒捕被逮，因3嫌身上起出13把鑰匙，警方將續追3嫌犯行。

警方調查，這起竊案發生在16日下午2時許，29歲許姓、28歲潘姓與41歲鄧姓男子侵入樹林區八德街一處透天厝，當時3嫌在屋內樓上、樓下搜刮，鄧姓、潘姓兩嫌在樓下翻找時，驚醒午睡的黃女母親、64歲羅姓婦人，羅婦直呼「你們別亂來，別傷害我」，2嫌擔心被逮，連忙逃出。

羅婦餘悸猶存之際，連忙報警並通知女兒，在樓上翻找財物的許嫌不知道2名同夥都已烙跑，摸下樓時被趕來的警網撞見，當場逮個正著，警方更在許嫌偷來的機車內，起出大批闖空門犯案工具及13把偷來的鑰匙。

由於是民代辦公室主任住處遭竊，警方不敢大意，迅速展開追查；警方過濾監視器發現，許嫌15日上午在三峽區偷了一部機車，載42歲潘嫌與騎名下機車的28歲鄧嫌到樹林區隨機挑選目標闖空門行竊，3位選定八德街一處透天厝下手，撬開鐵門入內搜刮財物，未料吵醒午睡的羅婦發現家中鐵門遭破壞還瞥見人影，大喊抓賊報警。

鄧、潘兩嫌見事跡敗露，奪門而出騎贓車逃逸，在樓上搜刮的許嫌慢了半拍，逃逸不及被逮個正著，警方調閱監視器後，案發5小時循線在三峽逮獲鄧姓及潘姓犯嫌。

警方說，3嫌犯都無業，靠偷竊維生，也染有吸毒惡習，許嫌在落網後供稱，缺錢花用夥同另2名犯嫌隨機挑選目標犯案，許嫌事後也向警方表示，2同夥太沒義氣，逃跑也不通知一聲，害他被抓個正著，實在是豬隊友無誤；警方訊後依竊盜未遂現行犯將許嫌移送新北地檢偵辦，將鄧、潘姓兩犯嫌函送偵辦。

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