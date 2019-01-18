家庭主婦變消防婦宣總隊長 竹縣長讚夫人：勇氣可嘉

2019-01-18 16:43

［記者廖雪茹／新竹報導］原為家庭主婦的甘秀美，從丈夫楊文科選上新竹縣長的那一刻起，選擇走出家庭、服務人群，今天在縣府消防局大禮堂，接下新竹縣婦女防火宣導總隊長職務時表示，會珍惜為大家服務的機會。

楊文科到場為夫人加油打氣，敬佩她勇氣可嘉。他開玩笑的表示，老婆一直以來的職務就是家庭主婦，只管他一個人，現在卻要帶領全縣婦宣姊妹，負起消防宣導的重責大任，敬佩她的勇氣，也懇請消防夥伴多給予協助與支持。

神情靦腆的甘秀美致詞時說，感謝大家給她服務的機會，她將與婦宣姊妹們一起實踐全民消防願景，讓大家有一個安心的生活環境。

消防局長孫福佑則利用布達典禮，宣導如何防範一氧化碳中毒，他表示，一氧化碳無色無味無臭，在冬天使用瓦斯熱水器時，應注意通風問題，千萬不可以怕冷而緊閉門窗，以免造成遺憾。

消防局表示，新竹縣婦女防火宣導總隊於1998年成立，首年由前縣長林光華夫人黃月紅擔任總隊長，之後便形成慣例，總隊長皆由每屆縣長夫人擔任。目前全縣婦宣有15分隊近400人。

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