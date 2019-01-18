車手搭公車「幹活」 臉上大黑痣賴不掉

2019-01-18 16:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市53歲打零工維生的周姓中年男子，缺錢而於去年11月加入詐欺集團當車手，有趣的是，一般車手都購買或租用豪車代步，他卻是搭公車「幹活」，還刻意提前一站下車，再步行到銀行提款機領款，以為警方認不出來是他盜領，不過，周男臉上體積宛如紅豆般的黑痣，實在令人印象深刻，員警持拘票將他逮捕，看到監視器畫面中自己臉上的大痣，他想賴也賴不掉，驚呼說「我搭公車或騎腳踏車，警察也能找到我？」。

中市警局第三分局立德派出所調查，有詐欺前科的周男，去年11月加入詐欺集團後，於同月8日在中市東區一家銀行的提款機，盜領詐欺贓款3萬元，他知道警察經常用汽機車的車牌號碼找人，他遂搭乘公車「幹活」，還刻意在銀行前一站下車，再徒步到銀行盜領。

警方並未被矇騙，透過監視器發現他以公車代步，再透過臉上大痣的特徵，鎖定周男所為，但因他居無定所，一時之間找不到人，追查約2個月後，本月7日發現他的蹤跡，持台中地檢署的拘票，在位於太平區的租屋處逮捕他。

他辯稱沒有盜領，警方出示監視器畫面，盜領嫌犯臉上的黑痣相當明顯醒目，他想賴也賴不掉，只能驚呼說，他常搭公車或騎腳踏車，「這樣你們（警察）也能找到我？」，相當驚訝的他，承認收取500元報酬，幫詐欺集團盜領3萬元，警方將他依詐欺罪法辦，並持續追查他是否另犯詐欺案。

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