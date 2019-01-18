不坐牢難矯正！酒駕5次想花錢免入獄 檢察官不准

2019-01-18 16:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市楊姓男子在2007、2016年犯下酒駕3次，分別判處拘役55日、4月與4月徒刑，可易科罰金，他又在2018年3月再犯2次酒駕，其中1次還是酒駕肇事，法院雖判刑6月，但宣告折算罰金標準，不料，檢察官卻認為他一再酒駕，不入獄難收警惕之效，不讓他易科罰金，派警察拘提他入獄執行，第4、5次酒駕合併執行10月，他坐牢時提出抗告，聲明自己已有警惕，剩餘刑期能易科罰金，不過，法官認同檢察官的作法而駁回，楊男恐得坐滿10月的牢。

裁定書指出，從事建築粗工的楊男，2007年酒駕2次，分別判處拘役55日與4月徒刑，可易科罰金5萬5000元與12萬元，他又在2016年第3次酒駕，法院判刑4月，可易科罰金12萬元，至此，罰金共計29萬5000元，不料，他又在去年3月9日犯下第4起酒駕，酒後騎機車違規左轉，與另一機車騎士相撞，法院判刑6月，可以易科罰金。

事隔不到半個月，楊男又在同年月26日犯下第5起酒駕，法院判刑6月，可易科罰金，其中，第4起酒駕案，台中地檢署囑託彰化地檢察署代為執行，楊男沒有到案，彰化地檢署在去年7月23日拘提他，隨即發監執行，針對第4起與第5起酒駕，法院裁定合併執行10月。

不料，楊男坐牢不到3個月，向台中地院提出抗告，理由是法官判決可易科罰金，檢察官卻不讓他易科罰金，他有年邁母親及妻子需扶養，且已於受罰後幡然悔悟，聲明剩餘刑期可以易科罰金，讓他提早出獄。

台中地院卻認為，法官諭知易科罰金的折算標準，與檢察官是否准予易科罰金，這是兩件事，檢察官認為楊男不入獄，難收遏止矯正之效，此一裁定並未違法，另外，楊男宣稱有老母妻子要扶養，如果真顧念及此，理應不再犯酒駕，而非入獄後拿這項理由辯解，據此駁回抗告，楊男又再向台中高分院抗告被駁回，不得再抗告，楊男可能得坐滿10月刑期，約於今年5月可出獄。

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