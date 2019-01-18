為籌組公司吵架 醉男持碎玻璃攻擊友人

2019-01-18 15:35

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名46歲林姓男子與友人28歲曾姓男子今天凌晨因籌組公司爭執，過程中林男在其他友人助威下，涉嫌持敲碎的玻璃酒杯攻擊曾男，曾男因此下巴撕裂傷，林男則左手割傷，警方到場後因雙方皆不願提告，因此以聚眾鬥毆罪嫌及違反社維法送辦。

新北市中和警方今天凌晨1時許獲報，中和區連城路一處民宅發生打架傷害案件，警方趕抵現場時，只剩下左手食指、中指、無名指流血的林姓男子及數名友人在屋內，因有飲酒，見多名員警突然上門還一度口氣火爆不願配合。

警方將林男送醫後，現場其餘人等帶回派出所調查，經了解，林男今天凌晨與7名友人在中和區一處民宅內聚餐飲酒，席間與友人28歲曾姓男子疑似為了籌組開發公司發生口角爭執，2人相約到一旁巷子談判。

由於兩人喬不攏，林男在20歲王姓友人及17歲林姓少年2名友人助威下，持敲破的玻璃酒杯劃傷曾男下巴，但也不慎割傷自己左手3根手指，林姓少年和王姓男子則趁機逃離現場。

曾男受傷後自行前往醫院就醫，警方調閱監視器後找到他及林姓少年和王姓男子，但雙方均不願提出傷害告訴，警方訊後仍將4人以聚眾鬥毆罪嫌及違反社維法依法偵辦。

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