除了檢舉魔人也得當心他們 辦年貨亂停車恐荷包失血

2019-01-18 15:31

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮市區道路停車不易，民眾違停屢見不鮮，尤其年關將近，民眾上街採買年貨，市區交通將更加繁忙，埔里分局則鎖定市區中正路等重要路段，加強取締佔用車道併排（臨時）停車等5大行為，逕行告發及拖吊，提醒民眾注意，過年前可別紅包還沒拿到就先領紅單。

埔里鎮去年有民眾1人就檢舉5200件交通違規案件，其中以市區道路佔用車道併排（臨時）停車最多，中正路更是被檢舉的最熱區，現在不僅檢舉人緊盯違規行為，警方即日起也將中正路、中山路、南興街、南昌街（第3市場）等重要道路，列為加強違規取締告發及拖吊路段。

埔里分局表示，重點路段包括中正路與忠孝路起西至中正路與西寧路止、中山路2段與北辰街起南至南榮路與民生路止、西寧路與南興街起東至忠孝路與南興街止、南昌街與中正1路起西至南昌街與中正4路止、中正路與東榮路起北至東榮路與南興街止。

至於違規取締重點項目包括佔用車道併排（臨時）停車、逆向停車、禁止臨時停車處所停車、顯有妨礙他人、車通行處所停車，除了針對駕駛人，若沿途住戶、商家任意以招牌、攤位佔用道路，也視為路霸進行取締。

警方表示，上述路段周邊為商圈及市場，年關將近，民眾上街採買年貨，交通將更加繁忙，建議民眾尋找附近停車場或適當地點停車，以免紅包還沒拿到先領紅單。

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