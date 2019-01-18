遭婦人暴走奪鞋打臉 女消防員：救護產生陰影

2019-01-18 15:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市劉姓婦人身體不舒服，請求消防隊協助送醫，不料婦人卻在救護車快抵達醫院前，突然暴走，攻擊救護的黃姓女消防員，女消防員臉頰、手肘等挫傷，一併就醫，更造成女消防員對出勤不明原因的救護，心中產生陰影；苗栗地方法院依妨害公務、傷害等罪，判劉婦3個月，如易科罰金，1千元折算1日。

檢警調查，劉姓婦人於去年4月29日晚上11點許，因自覺身體不適，通報苗栗縣政府消防局救護人員前往協助送醫治療。頭屋消防分隊黃姓女消防員，於接獲勤務中心通報，與張姓消防員一同前往。劉婦上救護車後，於快抵醫院前，出手毆打黃姓女消防員，導致她受有左臉頰、右手肘、左手背挫傷等傷害。

劉婦坦承，因身體不舒服，有拍黃姓女消防員肩膀一下，但否認有妨害公務、傷害之犯嫌。但黃姓女消防員提出救護車內錄影畫面，卻顯示劉婦在救護車快到醫院前，突然暴走，朝黃姓女消防員多次揮手攻擊。

黃姓女消防員回憶當時，她說，她與學長接獲勤務中心派遣，支援苗栗市救護，到場時已有員警在場，劉婦就稱身體不適，需要就醫，但劉婦家中有其他家人，卻沒有陪同前往。劉婦上救護車後，她就替劉婦進行血壓、脈搏等基本生命狀況監測，她做完告知劉婦一切正常後，不料劉婦突然發怒朝她攻擊。

黃姓女消防員說，因事發突然，她來不及反應，被劉婦打了好幾下，連鞋子也被劉婦扯下，拿來揮打她的臉，待救護車抵達醫院後，劉婦也停止攻擊；她隨後也入院掛號就醫。

黃姓女消防員說，消防或警察被攻擊事件時有所聞，但她投入消防工作10年，第1回碰到這種事，也讓她對於之後出勤「不明原因」的救護，心中產生陰影，「會與對方保持距離，以策安全」。

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