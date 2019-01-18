姪女沒幫阿嬤換尿布 叔叔竟掏槍抵她頭

2019-01-18 14:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市許姓毒品前科犯出獄後，不滿姪女沒幫行動不便阿嬤換尿布，竟持空氣槍到姪女家抵住姪女的頭，脅迫她為阿嬤換尿布，還接續用LINE通訊軟體傳送「拰爸如果以前的時候，你不知道死幾次了」 等恐嚇言語，被高雄地檢署依恐嚇、強制罪嫌起訴。

起訴書指出，去年7月間許男服完刑出獄，不滿姪女未依他的指示，照顧行動不便的阿嬤，也沒有幫阿嬤換尿布，許男更拿出空氣槍抵住姪女頭部，脅迫她一同前往阿嬤住處，要求姪女幫阿嬤換尿布。

許男當天還接續用LINE通訊軟體傳送「拰爸（我）如果以前的時候，你不知道死幾次了」 、「你們用字打字給拰爸（我）咖注意一點，講三小」、「以後都不許你進入這個家，你給我進來試試看」的語音檔傳給姪女，涉嫌恐嚇姪女，並使其行無義務事情，被害人心生畏懼報警。

鳳山分局在許男家裡查扣一把空氣槍，鑑驗沒有殺傷力，許姓男子坦承不諱，檢方依涉犯強制罪、恐嚇罪起訴，因被告於服刑完畢5年內故意再犯，為累犯，請法官依刑法加重其刑。

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