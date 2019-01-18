士檢新廈落成 仿日劇Hero場景設計檢察官辦公室

2019-01-18 13:56

［記者陳恩惠／台北報導］台灣士林地方檢察署終於在今年元月初落成，並於今（18）日上午舉行落成啟用典禮，邀請法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛等司法界及轄內各機關團體代表親臨會場共襄盛舉，見證歷史性的一刻，蔡清祥致詞表示，新建偵查大樓仿照日劇「Hero」場景，拉近主任檢察官和所屬檢察官距離，期盼能發揮團隊辦案精神，回應民眾期待。

士林地檢署因為業務量增加及人力擴編，使得舊有辦公空間嚴重不足，於是自1984年8月成立迄今，訴訟轄區人口從100萬人急速成長，其後，台北都會區經濟持續高度發展，社會亦趨多元，訴訟案件與日俱增，員額編制逐漸增加，原有辦公廳舍已不敷使用，遂於1990年分兩會計年度增建第二辦公大樓，於1991年6月完工，現供部分行政科室及檢察事務官、觀護人使用。

近幾年來內湖、汐止及南港園區相繼開發，偵查案件數大量增加，民眾洽公及同仁辦公空間越來越狹小，嚴重影響民眾觀感及同仁辦公士氣，有鑑於此，由當時擔任檢察長的司法院大法官吳陳鐶積極推動士林地檢署擴建中長期工程計畫，在2006年奉行政院核定後，隨即向財政部國有財產署申請將已因海砂屋停用的士林看守所舊址予以擴建偵查大樓，2007年7月完成土地撥用管理、評選建築師、核定建築物立面方案等工作，後因政府財政困難，未獲政院匡列預算。

幾經法務部各級長官及前任檢察長林朝松多方奔走，持續完成計畫修正案核定、舊址危樓先行拆除、取得建築執照、爭取工程預算、建築設計審議等工作，並在2014年初完成工程決標、發包，同年6月17日舉行動土大典。

士林地檢署新建偵查大樓將有效改善為民服務品質，提高同仁工作士氣及辦公效率，紓解長年以來辦公空間不足的壓力，使前來洽公民眾得以享有優質而貼心的司法服務，提升政府形象，對未來業務的推動及新大樓周邊整體環境，具有重大助益。

這棟大樓的設計不論在保水、綠化、節能、污水垃圾處理等各項目，均結合最新科技與環保概念，並取得候選綠建築黃金級證書，符合世界環保潮流，將是法務部未來建築新辦公廳舍的指標。

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