跨國詐團騙走螺絲廠1200萬貨款 台灣3車手被判刑

2019-01-18 14:18

［記者楊政郡／台中報導］位於高雄帝潮公司（螺絲生產商），其下游廠商加拿大Muro公司，2015年3月份貨款39萬餘美金（新台幣1200餘萬元），被國際詐團詐騙，匯入「假帳戶」，在台3名車手王羿雄、黃彥儒及黃哲修協助盜領，被依詐欺罪判1年2月至2年2月，而同年4月份貨款31萬美金，也已匯入「假帳戶」，所幸兩公司及時發現而凍結，阻擋損失擴大。

判決書指出，跨國詐騙集團成員陳震歐（紐西蘭籍，英文名：Phoenix、菲尼斯）、「黑人老闆」的非裔成年男子，以不詳方法取得設址高雄帝潮公司及設址加拿大Muro公司，得知它們是上下游貿易關係，Muro公司長期向帝潮公司訂購螺絲，且取得兩公司資料，然後申請註冊與帝潮公司使用之電子郵件帳號極類似「service.ticho@gmail.com」電子郵件帳號（下稱假帳號）。

在2015年3月詐團假冒帝潮公司名義，以「假帳號」寄發電子郵件給Muro公司，向Muro公司表示將不再使用帝潮公司所有之「wineco@ms61.hinet.net 」、「service@ticho.com.tw 」電子郵件帳號，改用「假帳號」。

陳震歐、「黑人老闆」尋求台灣車手，陳找到王羿雄，王又找堂妹婿黃彥儒，黃彥儒找同學黃哲修，由黃哲修於同年1月申設「進鑫興貿易行」及中國信託帳戶，詐欺集團即提供該帳戶給Muro公司，作為請領2015年3月貨款之用，Muro公司如期將貨款美金39萬4978元匯入進鑫興外幣帳戶內。

再由王羿雄前往提款，匯兌為現金新台幣1210萬3000元得手，黃彥儒事後分到35萬，黃哲修獲得1萬元，王羿雄154萬餘元，其餘均匯到國外給陳及「黑人老闆」。

而Muro公司4月份貨款31萬美金，又依詐團指示，匯入台灣陶姓男子帳戶（同案判3月徒刑），所幸此時兩公司正為貨款哪裡去了展開追查，也及時凍結帳戶內款項，減少損失。

法官依共同詐欺罪判處王2年2月，判黃彥儒1年6月，判黃哲修1年2月徒刑。

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