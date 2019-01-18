虐童男共犯都住2人房 室友是「這些人」

2019-01-18 12:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南虐童致死案震驚全國，生母「牛奶媽」的表姊、表姊夫，以及李姓友人等，都被關押至看守所，並完成配房，3名被告的作息穩定，目前都沒有家屬辦理接見。

台南看守所：不可能放任私下「開庭」

台南看守所也強調，矯正機關會充分保護被告的安全，更不可能放任收容人之間有所謂私下「開庭」的情事。

副所長黃鴻禧表示，3嫌在裁定收押後，今天凌晨1點40分許抵達，由於時間已晚，不可能驚擾太多收容人，因此只是先簡單地暫時配房，到了上午，再重新調整。

黃鴻禧說，女童母親的表姊夫與李姓友人等2男，各被關在不同的8人房，早上9點前，完成新收調查後，就重新正式配置，各被關在緊鄰的2人房裡，他提到，其實所有被告都一樣，會經過相同的程序。

黃鴻禧指出，目前與李男關在一起的是62歲被告，去年11月才進看守所，而與女童生母表姊夫關在一起的是59歲被告，去年8月進看守所，2人都是第1次因案遭羈押，沒有幫派背景。

至於女童生母的表姊，則是關押在女所，黃鴻禧強調，管理員都很注意內部安全情況，不容許有私刑的發生。

今天南所供應的早餐是清粥、豆棗、花生與麵筋，3人都正常進食。

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