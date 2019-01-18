桃警臨檢查獲5逃逸外勞 觀宏專案1女團員落網

2019-01-18 13:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山警分局17日晚間臨檢轄內出租套房，發現一輛交通車正要停靠路旁，似乎要讓外籍勞工下車，就埋伏在一旁，等10名越南籍外籍勞工陸續下車後，警方就衝上前攔下車，查獲5名逃逸外勞，4人持觀光簽證卻來台打工，其中1人還是日前從高雄市入境脫逃的「觀宏專案」觀光團成員。

龜山警分局大埔派出所接獲線報，指龜山區振興路一處出租套房常有外籍勞工出入，17日晚間派人前往臨檢，卻發現門外正有一輛交通車要停靠，似乎在要讓外籍勞工下車，警方就在一旁埋伏。

等到外籍勞工陸續下車後，警方就衝上前攔下車，一一清查外籍勞工的身分，發現其中5人是逃逸外勞，4人持觀光簽證卻來台打工，其中馮姓女子還是日前從高雄市入境、脫逃152人的153人越南觀光團成員之一。

警方說，除了搭車的是外籍勞工，開車的阮姓女子也是越南籍新住民，已依就業服務法將她函送辦。至於其他違法的外籍勞工，都依入出國移民法，送到移民署桃園專勤隊等待遣返。

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