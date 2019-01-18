按喇叭惹糾紛 小黃運將打騎士踹機車

2019-01-18 13:07

［記者陳恩惠／台北報導］台北市內湖區新明路昨天晚間發生一起行車糾紛，計程車運將和機車騎士，因為超車不當按喇叭起糾紛，機車騎士又追上前將計程車當街攔下，反遭計程車運將毆打，並踹倒機車，台北市警內湖分局潭美派出所據報，阻止計程車運將離開，機車騎士也提告傷害、毀損，警方訊後將黃姓計程車運將依法函送。

警方調查，24歲張姓男子昨天晚間9時於騎車返家，途中行經潭美、安美街交叉口時，後方駕著計程車的40歲黃姓男子欲超車不成，於是按喇叭，引起騎士不滿，趁著停等紅燈之際，張男上前詢問發生口角，黃姓運將動手打了張男後離去。

張男唇部受傷流血，騎車一路急追，直到新明路上的成美橋下引道，才順利將黃姓運將攔下，黃姓運將見狀不滿下車，張姓騎士報警後拿著手機蒐證，指控運將開車門撞到他，又拳毆他，還當街踹倒他的機車後欲上車離去，不過警方已據報趕到。

警方說，黃姓計程車運將時正欲駕車離去，旋即被警方喝斥攔阻，為免雙方再發生衝突，張姓機車騎士到派出所提告傷害、 毀損，警方後續將依法偵辦。

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