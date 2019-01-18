涉對正妹女黨工猥褻首開庭 台灣長工會理事訊後快閃

2019-01-18 12:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名20多歲的民進黨正妹黨工指控，因急需用錢向駐日代表謝長廷陣營核心人士、台灣長工會理事鄭世曜借款10萬元周轉，最後卻領了14萬元，鄭男認為只答應借10萬元，以涉嫌刑事詐欺為由約正妹見面，卻在車上對她襲胸摸臀還強行舌吻遭訴，新北地院今上午第一次開準備程序庭，頭戴鴨舌帽、口罩的鄭男，庭訊後面對媒體追問「有沒有話想說？」、「有沒有帶正妹去上山？」等語，不發一語，在律師保護下快閃離開。

遭檢方起訴曝光後，鄭男接受「鏡周刊」採訪澄清，否認涉嫌強制猥褻，指稱起訴內容非事實，平常都在行善，已委任律師處理官司，相信司法會還他清白。

起訴指出，正妹黨工因需10萬元急用，求助鄭男，鄭男拿出提款卡要正妹自己去提領，最後發現正妹領了14萬元，便以正妹多領4萬元，涉嫌詐欺為由，如不想被告就出來跟他見面，去年2月23日下午3時許，鄭男約正妹碰面，正妹一上車，鄭男先安撫對方，表示要載她去拜拜，卻把車子開往新北市中和的偏僻山區，在車上對正妹上下其手，伸手撫摸正妹胸部及臀部，還強摟正妹脖子舌吻，正妹抵抗要求鄭男：「不要摸」，但鄭男卻對正妹的央求置之不理，正妹返家後向母親哭訴報警處理。

檢方開庭時，鄭男否認犯行，強調未違反正妹意願，但鄭男在車上的猥褻淫行全被正妹手機錄音存證，且事後面對正妹質問時，鄭男也坦承道歉，檢方因此不採信其辯詞，將他起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/