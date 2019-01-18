員警公然「抗命」嗆直播鄉民 南市警察局長說話了！

2019-01-18 11:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南女童虐死案，數百人聚集在台南地檢署前聚集要圍賭嫌犯，衍生有員警公然「抗命」。台南市警察局長黃宗仁今天對「抗命」的市警局四分局交通組長郭榮木給予加油、鼓勵。他說，指公然「抗命」是反話，主要是為了讓兩天沒睡覺、精神緊繃的同仁醒過來。

黃宗仁今天在市議會受訪說，群眾聚集事件，執勤同仁兩天兩夜沒有睡覺，盡力在現場維持秩序，接著又要召開檢討會議，他覺得所有員警已經盡全力，而且把事情處理得很順利，但現場狀況很多，關鍵的一個動作，是所有幹部採取斷然措施，對脫序違法的行為全面壓制，讓事情順利圓滿。他只是為了讓現場已經兩天沒有睡覺、精神緊繃的同仁醒過來，「我說你怎能可以竟然抗命，斷然處置，我給你記功一次。」

黃宗仁說，他這樣說只是反話，要讓已經兩天沒有睡覺、精神緊繃的同仁醒過來的一種激勵說法，並沒有他意。

南檢昨天凌晨群眾聚集、一片混亂，四分局長蔡進閱三度溫情喊話，但群眾仍不走人，而且越晚越多人，還有飆車族到現場。警方要求先將飆車族攔下來，查證身分，飆車族竟大喊「警察打人」，在旁開直播的民眾也起鬨跟著喊，並將鏡頭對向警方，氣氛一度緊張。

交通組長郭榮木聽到「警察打人」後，不顧高層「不要與民眾衝突」的命令，對著鏡頭向觀看直播的民眾呼籲，難道警方要對這些按喇叭、飆車的飆車族視而不見？讓直播民眾自己關掉直播。

昨天下午，南市警局務會報，郭榮木因此被點名，要求說明經過，蔡進閱在旁幫說，雖然郭榮木抗命不對，但有適時展現警方強制力，並私下建議警局，如果真的要懲處，希望能「記小功處分」。

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