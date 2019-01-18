被女屁孩耍了！菜鳥警違法搜索 放鞭炮、登報致歉

2019-01-18 12:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕17歲闕姓少女去年謊稱遭林姓鄰居毆傷，獲報趕往處理的林姓菜鳥警員未查清楚就逮人，還搜索林男住處，引發家屬不滿提告。基隆地檢署認定林員觸犯私行拘禁、侵入住居及違法搜索等3罪，但考量他動機良善，已深表悔悟，且與家屬和解，處分他緩起訴。

林員展現誠意，對家屬提出的和解條件有求必應，除支付林家27萬元現金外，另依台灣習俗在基隆市安德宮前表示歉意與在自由、中時與聯合等3報刊登道歉啟事，林員全部履行。

處分書指出，基隆市警三分局暖暖派出所林姓警員去年7月間某日深夜10時許，接獲闕姓少女報案稱，她遭50多歲林姓鄰居利器攻擊，林獲報趕往後，明知沒有搜索票，逕自進入林住處強行搜索，要求林家武器交出，還將林上手銬帶回派出所偵訊。

案經警方調閱附近監視器，發現闕姓少女的指控疑點重重，闕女到案坦稱誣陷林男；少女稱，她並未被打傷，全是她自導自演。闕女誣告部分目前在基隆地方法院少年法庭審理中。

檢察官認定，林員未查明清楚就逮人，觸犯私行拘禁、侵入住居及違法搜索等3罪，但考量他為了辦案才進入林家了解情形，動機尚稱良善，已於犯罪後深表悔悟，且與家屬和解，遂處分他緩起訴，期間1年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/