男被壓床驚醒 竟是男同事趴上身摸GG

2019-01-18 12:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1家飯店員工，下班後在宿舍小酌，其中詹姓男子酒後，趁同事A男在睡覺，竟趴上A男身上，伸手入A男褲檔裡頭撫摸，被嚇醒的A男，報警控告詹男對他性騷擾，雖詹男辯稱是開玩笑，但A男表示「讓我很不舒服」，苗栗地方法院依性騷擾防治法，判詹男拘役50天。

判決書指出，詹男與A男同為1家飯店員工；詹男於去年2月20日深夜11點半許，在員工宿舍，假借醉意，見A男在睡覺，趁其不及抗拒，伸手撫摸A男生殖器。嗣A男驚醒後發覺，報警處理。

檢警調查，當晚在場除詹男與A男，還有其他3名員工，A男酒後就當著眾人面前，爬上A男的床，壓在A男身上，且詹男當晚有此行為不僅1次，其中1人有見到詹男把手放在A男下體旁。

A男因被詹男搞得「很不舒服」，報警處理；詹男辯稱，他僅是對A男開玩笑，並沒有真的摸到A男的下體，而僅是摸A男的大腿內側，且當晚喝了點酒，所以有點失態。

判決書指出，按性騷擾防治法第25條第1項規定之「性騷擾」，指對被害人之身體為偷襲式、短暫式、有性暗示之不當觸摸，含有調戲意味，而使人有不舒服之感覺；又該條項雖例示禁止觸及他人身體部位為臀部、胸部，然為避免對被害人其他身體部位身體決定自由之保護，有所疏漏，另規定以「其他身體隱私處」作為概括性補充規定。

而所謂「其他身體隱私處」，乃不確定法律概念。客觀上固然包括男女生殖器、大腿內側、鼠蹊部等通常社會觀念中屬於身體隱私或性敏感部位。因此，法官認為詹男所為，係犯性騷擾防治法第25條第1 項之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其身體隱私處之行為罪。

法官認為，詹男為逞一己私慾，趁A男不及抗拒而任意觸摸告訴人隱私部位，不尊重人之身體自主權，造成A男心理之不安全感，所為應予非難，並審酌詹男犯後坦承犯行，且向A男道歉，及其犯罪之動機、目的、手段等，判詹男拘役50天，如易科罰金，以1千元折算1日。

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