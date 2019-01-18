劉振強詐12億 聲請「保證書換300萬交保金」被打槍

2019-01-18 12:01

［記者陳恩惠／台北報導］前肯因茲國際開發有限公司負責人劉振強，1995年涉嫌與裕台公司前經理的胞兄劉振憶共謀，以假交易詐騙裕台公司新台幣12億餘元，潛逃美國20年，去年11月間押解返台後，由於繳不出500萬元保證金被羈押月餘後，又具狀降低保證金，士林地院上個月更裁300萬元交保並限制住居、出境及出海，本月初他又具狀表示保證金是借款，得付高額利息，聲請以「保證書」方式變更具保條件並退還保證金，士林地院認為聲請為無理由，予以駁回。

法官認為，劉振強雖聲請變更具保條件並退還保證金，但審酌劉所涉偽造有價證券等罪嫌，尚未經審理，並無刑事訴訟法119條第1項規定應免除具保責任的情形，衡量劉所犯偽造有價證券罪嫌為最輕本刑有期徒刑3年以上之罪，而本案告訴人被害金額龐大，劉若遭有罪判刑確定，他的刑度非低，具保的目的在保全審判進行及刑罰的執行，在判決宣判確定前，有必要盡可能排除或降低被告逃匿的風險，若以保證書方式代替保證金，可能會造成日後沒入保證金或退保程序發生執行上的困難，至於劉稱蔡姓具保人負擔高額債務、利息等情，縱然屬實，也不是聲請退保的正當理由。

劉振強犯案後於1998年4月潛逃美國，隔年7月遭法院依偽造有價證券、偽造文書等罪發布通緝，期間因毒品案入獄，近期服刑期滿，去年11月8日由調查局人員自美押解返台，進行人別訊問後，深夜移送士林地方法院歸案，法官訊問後，裁定限制住居、出境及出海，並諭令5萬元交保候傳。

士林地檢署不服抗告，高等法院認為一審未審酌劉有無逃亡等應羈押事由，裁定交保理由有違誤，去年11月14日撤銷發回更裁，士林地方法院15日下午重新召開羈押庭審理，劉振強推著坐在輪椅上罹癌的母親、扶著拄著手杖的父親到庭應訊，期盼法官讓他能在家盡孝，好好照顧8旬又罹病的雙親；合議庭庭訊後裁定以500萬交保，並限制住居、出境及出海，但他哭窮表示身無分文拒保後遭羈押。

劉振強遭羈押後，去年12月間，又具狀請求請求降低保證金金額，士林地院裁定以300萬元交保，並限制住居、出境、出海，劉直到12月20日才由蔡姓男子繳納300萬元保證金後，遭羈押月餘的劉振強終於獲釋返家。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/