前國民黨宜縣議員涉詐領百萬助理費 檢方諭知50萬交保

2019-01-18 11:25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨前宜蘭縣議員陳孝仁，涉嫌在任內詐領每個月共8萬元的助理費用，4年來共詐領約300餘萬元，宜蘭縣調查站獲報後，昨將陳孝仁、2名助理及也有涉案的陳孝仁兒子帶回約談，並移送地檢署偵辦，檢察官訊後，以涉及貪污罪嫌，諭知陳孝仁50萬元交保。

國民黨籍的陳孝仁花蓮師範學院畢業，教師出身，當過2任宜蘭縣山地原住民議員，去年底地方大選，陳孝仁再度代表國民黨出征，尋求連任宜蘭縣山地原住民議員，卻敗給無黨籍的松王淑珍，慘遭滑鐵盧。

不過，據了解，即使已經卸任，陳孝仁還是被查出，涉嫌在上屆議員任期內，詐領助理費用，2名助理淪為人頭，1人直接將每個月4萬元的薪水交給陳孝仁，另一人則將薪水交給陳孝仁的兒子，4年任期陳孝仁涉嫌共詐領300餘萬元助理費用。

宜蘭縣調查站接獲情資後，昨將陳孝仁、2名人頭助理以及陳孝仁的兒子帶回約談，陳孝仁坦承犯行，調查站遂將全案依貪污罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官訊後諭知陳孝仁50萬元交保。記者致電陳孝仁，電話轉語音信箱，未獲回應。

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