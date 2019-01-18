集團誆炒比特幣吸金逾15億 執業律師黃英傑夫妻也被訴

2019-01-18 11:46

［記者楊政郡／台中報導］打著「IRS國際儲備集團」，以炒作「比特幣」為幌子，在中國及台灣兩地展開吸金，總計有3萬4458人次，從2017年3月起短短15個月非法吸金逾15億元，台中市前市議員黃英傑（執業律師）、鐘家蔆夫妻，分屬集團中「台灣區辦事處顧問及代表」，兼7、8級領導，台中地檢署依違反銀行法等罪起訴首謀林志桀父子、范訓銘、黃英傑夫妻等7人。

台中檢調去年6月偵辦林志桀、范訓銘等人打著「IRS國際儲備集團」名義，從2016年10月就在中國上海地區招募吸金，但情況不太理想，2017年3月到台灣成立台灣辦事處，找到黃英傑夫妻等人，陸續在台灣辦事處、高雄圓山飯店、某咖啡餐飲會館等舉辦說明會，誆稱該集團擅於炒作「比特幣」，他們發行販售RM（儲備金），結果吸引許多醫師、律師等高知識份子，反而聽得進去這種投資標的。

而最重要還給予保證增值，日增0.35%，年本利和達355%，有上千人受害，有3萬4458人次參與，金額超過15億新台幣。

檢調專案小組查出，林志桀（綽號桀哥）自稱是「IRS國際儲備集團」（疑似跨國詐騙集團，陸續在巴西、奈及利亞、土耳其、印度、哈薩克、中國及越南成立辦事處）的「大中華及東盟地區參議處首席代表」，林志桀父親林貞義（綽號義哥）為「首席顧問」及范訓銘（綽號強尼）為「副代表」，鐘家蔆（綽號蔆蔆姐）為「台灣區辦事處代表」兼8級領導，黃英傑（綽號賺哥）「台灣區辦事處顧問」兼7級領導。

該集團強調民眾選擇購買單位100美元、350美元、1000美元、3000美元、7000美元，5種套餐可任意加總，民眾可隨時上網查知自己的「RM」已經增值到什麼數字，讓民眾看到數字跳動很興奮、很有快感，誆稱這些錢是用來買賣炒作比特幣，不但保證獲利，民眾可避開比特幣漲跌的高風險，民眾投資後只要過8個月的「凍結期」（投資金額不能中途領回的期限），解凍後就可領回等值現金或比特幣。

但看得到吃不到！調查人員指出只有最早參加的幾隻「老鼠」，確有領到少數獲利。從去年3月民眾的投資陸續到了解凍期，也陸續傳出領不到紅利而出面檢舉。

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