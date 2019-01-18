林德瑞控爆國民黨產不實 胡忠信被判賠30萬並登報道歉

2019-01-18 11:14

〔記者溫于德／台北報導〕名嘴胡忠信日前上壹電視「壹起來翻轉」節目爆料，指時任國民黨行管會主委林德瑞私下透露，移交黨產時，淨值為1350億元；林認為爆料不實，提告求償200萬並登報道歉。最高法院今維持高院見解，判胡應賠償30萬元並在自由時報刊登道歉聲明，全案定讞。

士林地院一審判決指，胡忠信2015年4月6日在節目上提到，林德瑞曾對朱立倫樁腳透露，「我移交時黨產淨值為1350億元，為什麼沒人公開？」後經本報同月13日報導，胡同日參加年代新聞台「新聞追追追」節目時又說，「…因為今天自由時報的二版頭條也提到了，黨產事實上是1350億，我怎麼知道呢？這是前行管會主委林德瑞教授交出的啊…」等語。

但林德瑞認為，並未曾向任何人表示過移交的黨產有1350億元，遑論「朱立倫的大樁腳」一事，且他卸任主委時，在中常會報告的黨產是233億餘元；且若國民黨有1350億，他所提出的報告卻只有233億，會導致外界誤會他刻意隱匿、偽造、掩飾黨產實際價額。

此外，林德瑞也指胡忠信在節目上嗆聲「有種你來告告看」，加深外界相信胡的言論；基於言論不實，林索賠200萬元並在4大報刊登道歉啟事。

胡忠信則辯，黨產究竟多少事關公共利益、無關林德瑞名譽，且曾在節目中讚揚或肯定林是教授、是知識分子、有風骨、骨氣，何來妨害名譽？再者，胡也否認曾提及或影射林有向國民黨提出不實黨產報告等語。

一審合議庭認為，雖國民黨黨產多寡為社會大眾所關心，屬可受公評之情事，但經林德福報告且媒體報導後，各界應知情，豈知胡忠信未盡查證後發表，確實已損害林的名譽，判應賠償30萬元並在4大報刊登道歉聲明。

案經上訴，高院認為，因只有自由時報進行相關報導，雖仍判胡忠信應賠30萬元，但只需在自由時報刊登道歉聲明。

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