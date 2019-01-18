不耐幼兒哭鬧易失控 重大兒虐事件7成是「這群人」施暴！

2019-01-18 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕家暴虐童案近來頻傳，衛福部委外研究顯示，「未滿25歲」即當父母者是重大兒虐的主要施暴群，被施虐者則以6歲以下兒童為高風險族群。雖然衛福部目前已鎖定7類特定兒童給予主動關懷，但由於社工人力不足、縣市政府執行落差等因素，讓婦幼團體擔心恐漏接個案。

綜合媒體報導，據衛福部於去年針對2011年至2016年間，104起重大兒虐事件進行的委外研究發現，其中71%的施虐者為25歲以下即為人父母者。據《中央社》報導，衛生福利部保護服務司長林維言曾表示，107年兒虐通報案件數共3萬餘件，其中多數是親子溝通失當、情緒失控等。無論是父母感情衝突波及孩子，或孩子有過動、身心障礙狀況難以照顧，亦或是父母有藥酒癮，都極容易讓小爸媽失控動手。

報導表示，因此衛福部前年開始推動「6歲以下弱勢兒童主動關懷方案」，因考量6歲以下學齡前兒童都在家中生活、受虐不易被發現，故將父或母未滿20歲者、未完成預防接種、未納入健保超過1年等7類兒童納入主動關懷對象。

報導引述，兒童福利聯盟執行長白麗芳表示，該方案有數萬筆資料，然而實際開案率不高，主要是因為社工人力不足、各縣市執行狀況不一，恐容易出現「漏接」狀況。白麗芳也指出，訪視指標過於分散，應將重點聚焦於可能發生困難、需要社會支援的家庭，而非大海撈針。衛福部社家署對此回應，未來會透過大數據分析精簡案例，再調整主動訪視對象，預計於農曆春節前全面清查兒虐高風險族群。

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