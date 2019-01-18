獨家》知名花茶含致癌物 二審無罪定讞

2019-01-18 10:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕知名飲料品牌「三點一刻」疑食安風暴，旗下產品玫瑰烏龍花茶被驗出含有可能致癌物DDT並超標，負責人何姓夫婦被依違反食安法、詐欺罪起訴，2017年一審獲判無罪，案經高雄高分院審結，認定罪證不足，再判無罪定讞。

起訴書指出，何容食品公司負責人何姓夫妻明知DDT被環保署公告為毒性化物，農委會也公告「農藥殘留容許量標準」為禁止銷售使用，何男卻委託不知情胞姊，於2014年5、6月自印度以每公斤60元進口含DDT的玫瑰花瓣5千5百公斤，製為食品或當茶飲產品，轉售流入市面供飲用。

同年5月和隔年5月間，何等人將以「香料」名義進口未經檢驗的玫瑰花瓣，以每公斤550至700元賣給下游，使食品、飲料商號誤認所賣花瓣屬合法，或可供食用、茶飲的食品，包括台中、嘉義、高雄等地的茶飲都染毒。

2審合議庭調查，沒有證據顯示玫瑰花瓣有驗出農藥超標或致癌物，況且產品出售下游廠商時均註明「不可食用」，因此維持無罪判決。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/