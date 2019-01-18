3度匯款給「網戀異國男友」 這次被警阻詐清醒了

2019-01-18 10:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕又來了！網路虛擬戀情詐騙再現，高市63歲林姓女子到銀行匯款美金1650元，折合新台幣約5萬元，幸被行員察覺不對而報警，中正三路派出所員警趕到苦勸，才使險掉戀情陷阱的林女驚醒，急踩煞車未受騙。

新興分局今指出，員警接獲轄區國泰世華銀行通報，一名臨櫃匯款女子疑似碰到詐騙集團，副所長陳朋永、警員林思宇立即趕往現場，經了解林女長年往來越南與台灣，數月前在臉書上認識一名馬來西亞男子，男網友於網路上對林女噓寒問暖，扮無微不至的暖男，讓林女心房頓開，把他當成感情傾訴的對象。

兩人交談一個多月後，該名男子表示寄了一筆金錢及貴重禮物給她，無奈被馬來西亞海關扣押，需匯美金1650元手續費給海關才能解除禁令，林女不疑有他，立即匯款給他，經員警和銀行專員一再解說、規勸，終於使林女醒悟。

林女驚覺自己差點掉進愛情詐騙的陷阱，並對警方說她在越南已匯款兩次給該名男網友了，回台灣辦證件又再匯款一次，警方委婉告知這是網路常用的詐騙手法，李女這才徹底恍然驚醒，不斷感謝警方及行員一番苦心，若不是警方及時阻止，自己不知道要被騙幾次了。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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