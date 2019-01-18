挨罰辯開車經驗豐富不會違規 法官這樣打臉他...

2019-01-18 10:29

〔記者李立法／屏東報導〕林姓男子不服被檢舉惡意逼車遭重罰，向法院訴請撤銷罰單，並強調他開車經驗豐富絕不可能違規；法官檢視影像檔後，反諷林男，如果違規與開車經驗有關，那路上的老人全都不會違規，駁回林男請求，可上訴。

林男去年5月開車行經萬丹鄉時，被後方駕駛檢舉惡意逼車，警方認為事證明確，對林男開罰1萬8千元並扣照3個月，林男不服挨罰，向屏東地院提起行政訴訟，強調他變換車道時有打方向燈，沒有迫使他車讓道，況且他開車經驗豐富，絕不可能違規，請求撤銷處分。

法官看了檢舉影像後，認為林男驟然變換車道，導致後方車輛緊急閃避，惡意逼車行為明顯，法官還打臉林男說，違規與駕駛心態有關，如果按照林男說法，路上老人都不會違規，剛拿到駕照的年輕人才會違規，林男辯詞不足採信，駁回請求。

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