疑砂石車與機車碰撞 北市女騎士頭顱破裂身亡

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市上班尖峰時刻發生一件死亡車禍，上午近9時許，一輛砂石車行經敦化南路與和平東路2段交叉路口（梅花戲院前），疑與同向一輛機車不明原因擦撞，造成50歲左右女騎士摔車倒地，頭顱破裂當場死亡，警方正在現場調閱監視器釐清案情。
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