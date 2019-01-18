疑砂石車與機車碰撞 北市女騎士頭顱破裂身亡

2019-01-18 10:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市上班尖峰時刻發生一件死亡車禍，上午近9時許，一輛砂石車行經敦化南路與和平東路2段交叉路口（梅花戲院前），疑與同向一輛機車不明原因擦撞，造成50歲左右女騎士摔車倒地，頭顱破裂當場死亡，警方正在現場調閱監視器釐清案情。

  • 疑砂石車與機車碰撞，女騎士頭顱破裂當場身亡。（記者姚岳宏翻攝）

    疑砂石車與機車碰撞，女騎士頭顱破裂當場身亡。（記者姚岳宏翻攝）

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