用假資料騙徵信費用還嗆聲 婦人判拘役、沒入所得

2019-01-18 10:23

［記者楊政郡／台中報導］蕭姓婦人受託調查某公司楊姓員工相關資料，先後索取1萬1千元費用，交出楊某出入境資料、住址、小三姓名及非婚生子女姓名等，可是事後委託人發現資料全是假的，蕭婦辯稱確實有去找資料，但不保證資料都是確實的，蕭婦被質問時還嗆對方「出門小心一點」，被依詐欺及恐嚇罪判拘役80日，犯罪所得1萬1千元沒入。

台中地院判決書指出，蕭婦在2016年5月間，經陳姓友人介紹認識張姓台商，張姓台商請託調查其在中國東莞市經營的運動器材公司，其台籍楊姓幹部的私人資料，希望能追回、減少楊某捲款潛逃後的損失，蕭婦並沒有合法管道，也無意展開調查，卻連續3次索取計1萬1千元費用，拿最後一筆時還交付內容虛偽的楊某入境日期資料、住處地址、楊的小三姓名及非婚生子女姓名等手抄資料予張姓台商。

張姓台商隨即按址實地查訪，卻沒有相關門牌號碼，始知受騙。

2017年11月間，張姓台商與上述中間人陳某找蕭婦理論，張在北屯區三光巷附近公園，與蕭婦發生口角不歡而散，當晚陳接到蕭婦來電，陳以免持聽筒擴音方式接聽，蕭婦詢問張的住址，又在電話中恫稱：「出門小心一點」等語（蕭婦知道張姓台商也在場），而以此等恐嚇張某。

蕭婦辯稱，她有買禮物去送楊某妻子，發現已離婚且楊不住在那裡，她也沒收到最後一筆5千元。而「出門小心點」沒有恐嚇之意，是證人陳某強迫她吸食毒品，她才會要他們出門小心，可能會被人砍死或亂槍打死的意思等語。

陳某證稱確實有轉交5千元給蕭婦，法官認為罪證明確，依詐欺及恐嚇罪判拘役80日，犯罪所得沒入。

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