高市新興區10大肇事路口統計出爐 警方加強取締開單

2019-01-18 10:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興分局今天公布十大交通肇事路口，光去年11、12月兩個月內，就發生68件交通事故，開出1016張罰單告發，違規肇事以「未保持行車安全距離」為榜首，警方加強這10處路口取締強度。

新興警分局為降低轄內易肇事路口道路交通事故發生數，針對轄內道路交通事故進行大數據分析，公布轄內十大易肇事路口，分別在中華和七賢路口、中華和中正路口、中山和中正路口、中山和大同路口、七賢和民族路口、六合和民族路口、中華和五福路口、中華和民生路口、中山和民生路口，以及五福和復興路口。

警方分析肇事原因，違規第一名是未保持行車安全距離，第二名是左右轉彎未依規定、違反號誌管制或指揮，第三名是任意變換車道或方向不當等，新興分行局去年11月1日起至12月31日期間，在易肇事路口針對不依規定駛入來車道、轉彎，或變換車道前未使用方向燈、機車未依規定兩段式左轉、闖紅燈及紅燈右轉、路口10公尺內違規臨停或停車及併排違規臨停或停車等違規項目，加強重點執法取締。

專案執行2個月後，統計11、12月份十大易肇事路口，共計發生道路交通事故68件，舉發各類交通違規1016件，與9、10月份發生道路交通事故82件，舉發各類交通違規366件相較，道路交通事故發生數降低14件，舉發各類交通違規增加650件，十大易肇事路口道路交通事故發生率降低18%，成效甚佳。

新興警分局長戴台捷呼籲用路人，未保持行車安全距離為十大易肇事路口肇事主因，駕駛人應自我留心注意，十次車禍九次快、八次有違規，行人及汽機車均應確實遵守『道路交通安全規則』及『道路交通管理處罰條例』等規定，才能降低道路交通事故發生數，保障自己和他人行的安全。

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