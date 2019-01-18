繼父痛毆、母逼「三太子割肉還親」 9歲兒被迫拿刀自割

2019-01-18 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕虐童案頻傳，桃園一名蔡姓婦人帶著9歲兒子改嫁給許姓男子，兩人卻嚴厲打罵小孩，誇張的是，媽媽還跟小孩說「三太子割肉還親」的故事，小孩在爸媽目睹下用刀割自己，讓人心疼。

《聯合報》報導，去年三月許男痛打男童，媽媽還要求小孩自己脫掉褲子挨揍，一個月後許再度毆打男童，男童多處受傷。男童表示，父母當天要求他半蹲，爸爸出言恐嚇「如果你想出去就出去」，媽媽則說了「三太子割肉還親」的故事，還說「你敢跟三太子一樣的話，我就不處罰你」，男童只好在爸媽面前拿刀自割。

報導指出，檢方認為，蔡、許毆打男童犯嫌明確，依家暴傷害罪嫌將蔡、許向法院聲請簡易判決處刑。但難以確認兩人容忍男童傷害自己，這部分不起訴。

「三太子割肉還親」的故事為哪吒三太子一次到陳塘關旁的東海玩水，卻和東海龍王的三子敖丙起衝突，還將其打死、抽他的龍筋送給父親李靖。事後龍王向李靖興師問罪，哪吒遂割肉還母、剔骨還父，太乙真人用蓮花造其肉身，而後復活。

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