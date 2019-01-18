他抗命替警方背黑鍋 分局長建議「記小功處分」

2019-01-18 00:22

〔記者王捷／台南報導〕台南女童虐死案，台南地檢署前聚集約數百人打算堵共犯出氣，警方先壓制飆車族，卻被人拿手機開直播大喊「警察打人」，市警四分局交通組長郭榮木不顧高層命令，對著鏡頭嗆「難道警察該視而不見嗎」？讓群眾自動關上直播。今天市警局局務會報中點名，郭榮木坦承抗命，但強調跟分局長無關，分局長蔡進閱指責郭抗命，但私下卻建議警局，郭適時展現警力，應該「記小功懲處」，市警局則回應，會裁量這「處分」輕重。

南檢昨日凌晨一片混亂，雖然四分局長蔡進閱三度溫情喊話，但群眾仍不走人，而且越晚越多人，改裝汽機車在南檢附近兜圈子，不時鳴喇叭，還有民眾撒冥紙，讓警政署驚動，從外地調警力到現場。

市警局要求先將飆車族攔下來，查證身分，台南市保大先將飆車族壓制，這時飆車族大喊警察打人，在旁開直播的民眾也起鬨跟著喊，並將鏡頭對向警方，氣氛一度緊張。

交通組長郭榮木聽到「警察打人」這句話再也忍不住，不顧高層「不要與民眾衝突」的命令，對著鏡頭向觀看直播的民眾呼籲，難道警方要對這些按喇叭、飆車的飆車族視而不見？讓直播民眾自己關掉直播。

今天下午，南市警局務會報，郭榮木因此被點名，要求說明經過，蔡進閱在旁幫說，雖然郭榮木抗命不對，但有適時展現警方強制力，並私下建議警局，如果真的要懲處，希望能「記小功處分」；市警局指出，會裁量這個「處分」的輕重。

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